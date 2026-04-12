Peter Magyar przekazał wieści od Viktora Orbana! Premier Węgier już wie, że straci władzę po 16 latach!

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-12 21:58

W niedzielę (12 kwietnia) odbyły się wybory parlamentarne na Węgrzech. Po zamknięciu lokali wyborczych od razu zaczęto liczyć głosy, bardzo szybko pojawiały się pierwsze cząstkowe wyniki wyborów. Szybko okazało się, że na czoło wychodzi partia opozycyjna Tisza z Peterem Magyarem na czele. Polityk przekazał, że dostał telefon od Viktora Orbana.

Autor: AP Photo (2)/ Associated Press

Lider opozycyjnej partii Tisza, Peter Magyar poinformował w niedzielę wieczorem na Facebooku, że premier Węgier Viktor Orban złożył mu gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. - Przed chwilą premier Viktor Orban zadzwonił i pogratulował nam zwycięstwa – napisał Magyar niedługo po godz. 21, kiedy Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) ogłosiło częściowe wyniki po przeliczeniu ponad 53 proc. głosów.

Sam Viktor Orban przekazał zaś, że wyniki wyborów parlamentarnych są klarowne i bolesne dla jego partii. Potwierdził, że złożył gratulacje swojemu przeciwnikowi. - Wynik wyborów jest dla nas bolesny, ale jednoznaczny: nie dano nam możliwości sprawowania rządów – oświadczył Orban. Jak dodał, złożył gratulacje zwycięskiej partii Tisza Petera Magyara. - Nie wiemy, co dzisiejszy wynik wyborów oznacza dla losów naszego kraju i narodu, to pokaże czas. Jednak niezależnie od tego, jak się sprawy potoczyły, my, jako opozycja, będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu – oświadczył Orban.

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 136 mandatów dla Tiszy, 56 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 60, 24 proc. głosów. Obecny wynik opozycyjnej Tiszy daje jej większość kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Viktora Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów. Większość ta wynosi 133 mandaty. Tegoroczne wybory na Węgrzech miały wyjątkowo wysoką frekwencję. Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 77,8 proc. wyborców, czyli 5 856 515 osób. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19.

