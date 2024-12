Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Pełczyńska-Nałęcz: W sprawie Collegium Humanum powinna działać prokuratura

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Expressie Biedrzyckiej" mówiła o sprawie Collegium Humanum. - Mam dużą nadzieję, że w normalnym demokratycznym państwie, przy okazji wyborów prezydenckich mamy normalną konkurencję polityczną. Chcemy przecież, żeby był pluralistyczny wybór, i nie wiązał się on z brudną polityką. To znaczy z zarzucaniem rzeczy, które są absolutnie fejkowe, w sposób taki, że niby niczego nie zarzucamy, ale coś insynuujemy, a potem to nakręcamy - oceniła.