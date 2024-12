Pełczyńska-Nałęcz o Wieczorku: „To było bardzo złe”. Miarka się przebrała?

„To było bardzo złe” – ocena Pełczyńskiej-Nałęcz

W programie „Gość Poranka” Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryła krytyki wobec sytuacji, w której znalazł się Dariusz Wieczorek. Odniosła się do zarzutów o ujawnienie danych sygnalistki, podkreślając, że decyzje personalne w tej sprawie należą do Nowej Lewicy i premiera. „To, co się zdarzyło, było bardzo złe. Decyzje personalne należą do Lewicy oraz Donalda Tuska” – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Etyczny problem, który wymaga rozwiązania

Ministra wyraziła także swoje oburzenie w kontekście traktowania sygnalistów i odpowiedzialności rządu: „Kiedy jest zasygnalizowana nieprawidłowość, to rolą ministra i rządu jest rozwiązywanie problemu, a nie kamuflowanie i niszczenie ludzi, którzy ten problem sygnalizują. Dla mnie to etyczna sprawa, która mnie porusza” – powiedziała.

Dodała, że rozwiązanie tej sprawy leży po stronie Lewicy, ponieważ koalicjanci nie powinni podejmować decyzji za siebie nawzajem.

Stabilność rządu priorytetem

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła jednak, że nie spodziewa się „rewolucji” w rządzie: „Nie widzę intencji, aby dokonywać rewolucji w rządzie, przeprowadzać wielkie zmiany personalne. Potrzebujemy działającego, efektywnego rządu” – podkreśliła.

Naprawa Sądu Najwyższego i środki z KPO

Podczas rozmowy ministra odniosła się również do kwestii reformy sądownictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy: „Należy jak najszybciej naprawić Sąd Najwyższy. Wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronnym arbitrem” – dodała.

Zapowiedziała także, że Polska lada moment otrzyma 40 miliardów złotych z KPO, a jej ambicją jest złożenie jeszcze w tym roku czwartego i piątego wniosku o płatność.

