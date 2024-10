Paweł Szopa wraca do kraju. Znamy plany prokuratury wobec twórcy "Red is Bad"

Zostanie przejęty przez CBA

Za Szopą wydano list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania i czerwoną notę Interpolu. Twórcę popularnej Policja znalazła go na Karaibach. Władze Dominikany zdecydowały o deportacji, a polskie służby Służby zaplanowały jak będą wyglądały pierwsze godziny Szopy po powrocie do kraju. W środę wieczorem ma wylądować na stołecznym lotnisku. - Zostanie przejęty przez funkcjonariuszy CBA i doprowadzony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi dotyczące go postępowanie. Pierwszą czynnością będzie postawienie zarzutów, potem odbędzie się przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Myślę, że uda się to zrobić w czwartek – mówiła nam rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Wspomniane zarzuty to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w przestępstwach popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych i pranie brudnych pieniędzy.

Michał K. ciągle za kratami

Cała sprawa dotyczy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były szef RARS Michał K. został w połowie września zatrzymany w Londynie i cały czas przebywa w brytyjskim areszcie. Tamtejszy sąd zdecydował w środę, że pozostanie za kratami. Jego rozprawa ekstradycyjna rozpocznie się 17 lutego. Polska prokuratura chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

