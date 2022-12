Paweł Kukiz z nową posadą! Kto by się spodziewał?

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Paweł Kukiz od wtorku (22 listopada) pełni nową posadę: został członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. To szczególny przybytek, który jako jedyny w Polsce zajmuje się problematyką Powstańców Śląskich statutowo, a także tradycjami piastowskimi na historycznym obszarze Ziem Śląskich. Ponadto zajmuje się zbieraniem przedmiotów związanych z miastem. Jak ustaliła Interia, teraz powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, zajmujące się kulturą Kresów Wschodnich. Decyzję o powołaniu Pawła Kukiza jako członka Rady skomentował jego dyrektor, Dariusz Byczkowski. - To Paweł Kukiz, który zresztą mieszka w powiecie brzeskim, lobbował w ministerstwie kultury za jego powstaniem. Wielokrotnie pojawiał się u nas przy okazji inicjatyw kresowych, utrzymuje stały kontakt z rodzinami z Kresów Wschodnich i działa na ich rzecz. Jeździ też na Wschód z darami – mówił w rozmowie z Interią. Podkreślił, że lider Kukiz’15 nie będzie dostawał żadnego wynagrodzenia na swojej posadzie. - Działamy dla dobra sprawy, każdy, kto chce się zaangażować, jest mile widziany. Paweł Kukiz chce. Rada ma w zasadzie symboliczny wymiar: wspomaga dyrektora, opiniuje. Trzeba też powiedzieć, że nie ma tu żadnych diet ani innych profitów finansowych – wyjaśnił dyrektor Muzeum. To na pewno spore wyróżnienie dla Pawła Kukiza!

Sonda Czy często odwiedzasz muzea i galerie sztuki? Tak Nie