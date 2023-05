Paweł Kukiz ujawnia: mogę wystąpić na konwencji PiS

Co dziś robi była premier?

Paweł Kukiz coraz bardziej zbliża się do PiS. Dwa lata temu podpisał z Jarosławem Kaczyńskim umowę o współpracy, zawierającą kilka postulatów programowych i gwarancje wspólnego głosowania. Przyszedł czas na kolejny krok. Były muzyk prowadzi rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na temat startu z list partii rządzącej w wyborach parlamentarnych, wcześniej planowane jest podpisanie kolejnej umowy programowej.W piątek, 12 maja, Paweł Kukiz wybiera się na Nowogrodzką, do centrali PiS. W „Sednie Sprawy” zdradził swoje plany – Jeśli będzie pozytywny dla nas przebieg tej rozmowy, wtedy będę na konwencji, jeżeli nie, poczekamy na kolejną konwencję. Może wtedy ogłosimy już wspólny start w wyborach z list PiS – twierdzi szef koła Kukiz’15. Dyskusja z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jak się okazuje będzie tez dotyczyła Zbigniewa Ziobry i Suwerennej Polski. - To jedna z rzeczy, ze spraw, która musi być rozstrzygnięta na spotkaniu z prezesem. Zaważy też na naszym wyborczym sojuszu. Muszę wiedzieć jaka jest pozycja pana Ziobry, jakie są możliwości współpracy wszystkich środowisk w ramach Zjednoczonej Prawicy i czy w ogóle takie istnieją – przekonuje polityk. Tymczasem rzecznik prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił Polskim Radiu - Konwencja PiS będzie pierwszym krokiem jeśli chodzi o przygotowanie programu, przed wakacjami będą kolejne konwencje – informował Bochenek.

