Paweł Kowal i Bogusław Grabowski w "Expressie Biedrzyckiej"

Robert Biedroń walczy o planetę dla wnuków, ale jeździ kopcącym dieslem. Jak chce to pogodzić?

To już pewne

"Express Biedrzyckiej"

We wtorek 4 lipca 2023 roku kolejne odcinki programu "Express Biedrzyckiej". O godzinie 9.00 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. W dobie pandemii i lockdownu bił rekordy popularności. We wtorek o poranku 4 lipca 2023 roku gośćmi Kamili Biedrzyckiej w programie "Express Biedrzyckiej" będą: Paweł Kowal -polski polityk (Platforma Obywatelska), politolog, historyk i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor ISP PAN oraz Bogusław Grabowski - polski ekonomista, menedżer, były wicewojewoda łódzki i członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Tematyka programu obejmuje kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne dotyczące Polski i świata. Program "Express Biedrzyckiej" można obejrzeć bezpłatnie na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

Express Biedrzyckiej Włodzimierz Czarzasty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.