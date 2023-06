Patkowscy powalczą ze sobą o Sejm? Ważne słowa

Co dziś robi była premier?

To więcej niż zarobił

Już jesienią Polacy zdecydują, czy trzecią kadencję w Polsce będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a może po ośmiu latach władzę przejmie opozycja. Na razie sondaże wskazują, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może świętować wyborczy sukces, ale o samodzielnych rządach nie ma mowy. To oznacza, że trzeba będzie poszukać koalicjanta, prawdopodobnie Konfederacji. Temat układania list wyborczych pojawił się również w rozmowie z Olgą Semeniuk-Patkowską, która formalnie jest radną Warszawy. Czy może wystartować na jednej liście ze swoim mężem Piotrem Patkowskim i powalczyć o głosy do Sejmu? Wiceminister była rozbawiona takim pytaniem dziennikarza WP.

- To pytanie, żeby zadać bezpośrednio mężowi. Nie chciałabym się wypowiadać. Oboje jesteśmy zafascynowani polityką. Bardzo w tej polityce jesteśmy głęboko, staramy się budować relacje polityczne. To ważny element naszego życia (...). Odpowiedź na to pytanie nie zapada w naszym małżeństwie, tylko na wyższych szczeblach - wyjaśniła.

