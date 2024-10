Partia Razem atakuje PSL: „Czas przestać blokować sensowne pomysły!”

Lobbing ponad sprawy społeczne?

W tweecie partia Razem celnie punktuje, że politycy PSL nie mają problemu z „rozmowami od serca” z przedstawicielami branż tytoniowych i deweloperskich, ale gdy przychodzi do zajęcia się prawami osób LGBT, nagle brakuje im chęci do dialogu. „Spotkać się i posłuchać, co mają do powiedzenia lobbyści tytoniowi? Zawsze! Porozmawiać od serca z deweloperką, żeby wiedzieć jak najlepiej dbać o interes branży? Koniecznie!” – ironizuje Razem.

W kontekście polityki PSL-u, Partia Razem wyraźnie pokazuje, gdzie widzi problem. Dla ugrupowania Kosiniaka-Kamysza kontakty z biznesem wydają się priorytetem, a prawa mniejszości schodzą na dalszy plan. Razem nie kryje frustracji tym, jak PSL blokuje postępowe pomysły, które mają poprawić życie milionów Polaków, zwłaszcza osób z grup marginalizowanych.

Prawa LGBT na marginesie?

Jednym z kluczowych punktów krytyki Partii Razem jest brak wsparcia PSL-u dla osób LGBT. Według ugrupowania lewicowego, PSL całkowicie ignoruje potrzeby tej społeczności, co stawia ich na pozycji hamulcowego wszelkich postępowych zmian. „Usłyszeć potrzeby 2 milionów mieszkających w Polsce osób LGBT? Co to, to nie!” – ironicznie podsumowuje Razem, wskazując na to, że PSL wydaje się być głuchy na problemy tych, którzy domagają się równych praw.

PSL – partia oparta na wartościach?

W swoim tweecie Razem nie szczędzi też PSL złośliwości. Oceniając działania partii, ironicznie nazywają ją „partią opartą na wartościach”. „Nie zapominajcie: PSL to partia oparta na wartościach xD!” – pisze Partia Razem, wyraźnie wskazując, że ich zdaniem Kosiniak-Kamysz i jego ugrupowanie są dalekie od wspierania prawdziwych wartości, które powinny służyć wszystkim obywatelom.

Frustracja i apel do liderów PSL

Podsumowując swoje zarzuty, Partia Razem apeluje do liderów PSL, by przestali blokować zmiany, które mogą poprawić życie Polaków. „Panie Kosiniaku, panie Sawicki – przestańcie stawać na cudzej drodze do szczęścia!” – piszą działacze Razem. Partia ma już „serdecznie dość” tego, co określa jako hamowanie postępu i blokowanie sensownych pomysłów. Ich przesłanie jest jasne: czas na zmiany, a PSL powinno przestać być przeszkodą na drodze do lepszego życia dla wszystkich obywateli.

