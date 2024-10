Makabryczna wpadka Ryszarda Petru. Takiej reakcji Żukowskiej się nie spodziewał

Petru o partii Razem

O odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2025 r. wnioskowali politycy PiS, ale przeciwko ustawie byli również przedstawiciele partii Razem. Szef partii, Adrian Zandberg wprost przyznał, że ugrupowanie nie przyjmie projektu w takiej formie, jaką zaproponował minister finansów, co bardzo nie spodobało się Ryszardowi Petru. W mediach społecznościowych krytycznie odniósł się do ugrupowania Adriana Zandberga. – Po to jest koalicja, aby głosować za budżetem. Przed chwilą Adrian Zandberg z partii Razem zapowiedział głosowanie przeciwko budżetowi. To oznacza wyjścia koalicji! – napisał na portalu X. Polityk Polski 2050 z pewnością nie spodziewał się tak gwałtownej reakcji na te słowa, bo internauci od razu wytknęli mu merytoryczny błąd.

W gronie komentujących znalazła się posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Wspomniała o partii Razem, która jako odrębna część Lewicy nigdy nie weszła do koalicji:

Ryszard, ale partia Razem NIE JEST w koalicji. Więc nie ma z czego wychodzić.

Na to zareagował Ryszard Petru:

Będzie w opozycji jeśli zagłosuje przeciwko budżetowi. Zdecydujcie się – bronił swojego zdania polityk.

Internauci bez litości

Wpis polityka nie wzbudził zaufania. Pod jego słowami posypały się krytyczne komentarze.

– Już rok w parlamencie i nie ogarnął Pan że Razem nie jest w Koalicji – padł komentarz.

– Ryszard, czy ty wiesz w ogóle z kim współpracujesz w ramach koalicji? – pytano.

– Razem nie jest w koalicji, a ten budżet to jeden wielki dramat i Pan jako liberał gospodarczy powinien to wiedzieć i przeciwko niemu protestować – oburzali się komentujący.

– Te zwidy o partii Razem w koalicji z Donaldem Tuskiem to chyba przemęczenie, może jakiś urlop? – zapytał ktoś inny.

