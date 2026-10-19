Papież rozmawiał z Putinem, teraz z Zełenskim. Chodzi o ratunek

Papież Leon XIV interweniuje w sprawie 2 tys. osób, w tym 50 dzieci, uwięzionych bez pomocy w okupowanych Ołeszkach.

Po apelu do Putina o rozejm humanitarny, Ojciec Święty rozmawiał z Zełenskim, by umożliwić dostawy i ewakuację.

Czy dyplomacja Watykanu zdoła przełamać opór i uratować cywilów, którym rosyjscy żołnierze odbierają nawet dary?

Dostarczenie żywności i leków oraz umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczenia Ołeszek były tematami poniedziałkowej rozmowy telefonicznej papieża Leona XIV z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O kontakcie poinformowało watykańskie biuro prasowe. W okupowanym przez Rosję mieście w obwodzie chersońskim pozostają mieszkańcy, którym brakuje podstawowych środków do życia.

Leon XIV rozmawiał z Zełenskim. Wcześniej apelował do Putina

Watykan przekazał, że papież przypomniał podczas rozmowy o apelu skierowanym wcześniej do rosyjskiego przywódcy.

„Podczas rozmowy Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Ołeszki w obwodzie chersońskim nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej” – poinformowano w komunikacie.

Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem w piątek, jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli. Prosił o rozejm, który pozwoliłby dostarczyć pomoc i ewakuować mieszkańców. W poniedziałkowym komunikacie Stolica Apostolska wskazała, że do przeprowadzenia tych działań potrzebna jest współpraca obu stron.

„Ojciec Święty wyraził nadzieję, że współpraca obu stron umożliwi dotarcie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej. Ponadto Ojciec Święty ponowił zapewnienie o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu i pokoju” – przekazał Watykan.

Około 2 tys. osób bez żywności i wody. Wśród nich dzieci

Według ukraińskich władz w Ołeszkach przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Alarmowano, że mieszkańcy nie mają dostępu do żywności i wody.

Opuszczenie miasta jest niezwykle trudne. Według doniesień prowadzące do niego drogi są zaminowane, a w okolicy stale działają rosyjskie drony. Zagrożenie na trasach wyjazdowych dodatkowo utrudnia ewakuację cywilów.

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Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru, kontrolowanym przez Rosję. Miasto znalazło się pod okupacją już w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.

Ukraińskie władze: rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom pomoc

Pod koniec września szefowa administracji w Ołeszkach Tetiana Hasanenko informowała o kolejnych utrudnieniach w dostarczaniu pomocy. Według jej relacji rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność, którą ukraińskie wojsko dostarcza za pomocą dronów.

Hasanenko przekazała również, że posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może stać się powodem zatrzymania.

Ołeszki ucierpiały także w czerwcu 2023 roku, gdy po zniszczeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce miasto zostało zalane. Obecnie papieskie zabiegi koncentrują się na zapewnieniu mieszkańcom pomocy oraz możliwości dobrowolnego i bezpiecznego wyjazdu.

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