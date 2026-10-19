Sondażowy cios w Morawieckiego i PSL. KO zostawia PiS daleko w tyle

Najnowszy sondaż OGB dla Stan360 przynosi sensacyjne wyniki: Koalicja Obywatelska deklasuje PiS, zyskując niemal 11 punktów przewagi.

Zaskakuje wysokie poparcie dla Grzegorza Brauna, który dogania Konfederację, podczas gdy ugrupowania Morawieckiego i PSL spadają pod próg wyborczy.

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Koalicja Obywatelska ma zdecydowaną przewagę nad największym rywalem, ale interesująco wygląda również rywalizacja o trzecie miejsce. Konfederację i ugrupowanie Grzegorza Brauna dzieli mniej niż pół punktu procentowego. Najnowsze badanie OGB dla Stan360 pokazuje też trudną sytuację mniejszych formacji. Aż cztery nie osiągają 5 proc. poparcia.

KO z dużą przewagą. PiS wyraźnie z tyłu

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 35,91 proc. respondentów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 25,03 proc., zajmując drugą pozycję. Różnica między ugrupowaniami wynosi 10,88 punktu procentowego.

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KO jako jedyna przekracza w tym badaniu poziom 30 proc. poparcia. PiS wskazuje natomiast około jedna czwarta ankietowanych. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie ustępuje liderowi zestawienia, zachowuje dużą przewagę nad kolejnymi ugrupowaniami.

Braun tuż za Konfederacją. Niewielka różnica w wynikach

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 11,8 proc. Niewiele słabszy wynik uzyskała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 11,31 proc. badanych.

Obie formacje dzieli zaledwie 0,49 punktu procentowego. Przy tak niewielkiej różnicy trudno mówić o wyraźnej przewadze którejkolwiek z nich. Wyniki pokazują jednak, że ugrupowanie Brauna ma w tym badaniu poparcie zbliżone do Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Piątą formacją powyżej progu wyborczego jest Nowa Lewica z wynikiem 6,12 proc. Jej zapas nad poziomem 5 proc. wynosi 1,12 punktu procentowego.

Złe wiadomości dla Morawieckiego. Rozwój Plus pod kreską

W trudniejszej sytuacji znalazł się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który uzyskał 3,63 proc. poparcia. Do pięcioprocentowego progu brakuje mu 1,37 punktu procentowego. Spośród ugrupowań znajdujących się pod kreską formacja Morawieckiego osiągnęła najlepszy rezultat. Wciąż jednak jest on zbyt niski, by przy samodzielnym starcie uczestniczyć w podziale mandatów.

Poniżej progu znalazła się również Partia Razem, wskazana przez 2,75 proc. respondentów. Jej wynik jest o 3,37 punktu procentowego niższy od rezultatu Nowej Lewicy.

PSL i Polska 2050 zamykają zestawienie

Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 2,16 proc. poparcia. Do poziomu 5 proc. ludowcom brakuje 2,84 punktu procentowego. Gdyby taki wynik powtórzył się w wyborach, samodzielny start nie pozwoliłby ugrupowaniu przekroczyć progu.

Najmniej wskazań otrzymała Polska 2050, na którą chce zagłosować 1,29 proc. ankietowanych. Partia zajmuje ostatnie miejsce wśród dziewięciu formacji uwzględnionych w zestawieniu. W badaniu PSL i Polska 2050 występują oddzielnie. Podane wyniki dotyczą więc poparcia dla każdego z tych ugrupowań, a nie dla ich wspólnej listy.

Jak przeprowadzono sondaż OGB?

Badanie zrealizowała pracownia OGB dla Stan360 w dniach 1–13 października 2026 roku na ogólnopolskiej grupie 2000 respondentów. Zastosowano metodę CAWI, czyli ankiety internetowe.

Przedstawione wyniki dotyczą deklarowanego poparcia dla ugrupowań. Samo pierwsze miejsce KO nie przesądza o możliwości samodzielnego utworzenia rządu. W przytoczonych danych nie podano prognozy podziału mandatów.

Źródło: sondaż OGB dla Stan360

Poniżej galeria zdjęć: Mateusz Morawiecki z dziećmi i żoną

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