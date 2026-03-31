Paliwo na stacjach taniej. Ministrowie i prezes Orlenu przedstawili konkrety

W związku z wojną na Bliskim Wschodzie cały świat płaci bardzo wysokie ceny za paliwa. Rząd podjął jednak działania, które przyczynią się do obniżenia stawek za paliwa na stacjach. Efekty mamy odczuć już od 31 marca. - Mechanizm ceny maksymalnej nie jest wbrew jakiejkolwiek branży, czy jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Jest po to, by kontrolować sytuację, po to by obniżki podatków z budżetu Polaków przełożyły się bezpośrednio na obniżki cen benzyny na stacjach, tak aby po drodze nikt z pośredników czy spekulantów co najgorsze nie zarabiał - zapewnił we wtorek minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, chodzi o to, aby obniżki podatków przełożyły się bezpośrednio na obniżki cen benzyny na stacjach.

W czasie porannej konferencji prasowej na jednej ze stacji paliw minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał: - Realizując strategię aktywnego właściciela, podjęliśmy działania we współpracy z Orlenem i z rynkiem jak zabezpieczyć ciągłość dostaw, ale też uruchomiliśmy działania, mające na celu łagodzenia skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie, stąd promocje, obniżka marży, ale tak skalkulowana, aby Orlen nie działał przeciwko swojemu interesowi. Podkreślił, że w 2021 r. obniżka podatków na paliwa nie doprowadziła do obniżki cen paliw. Dodał, że decyzja o sprzedaży części Lotosu sprawiła, że dzisiaj „Rafineria Gdańska sprzedaje 50 proc. produkcji poza Orlenem”. - We współpracy z Orlenem będziemy robić wszystko, aby łagodzić skutki tego, co się dzieje na wschodzie – zadeklarował minister.

Jak zmieniły się ceny paliw?

Cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 5,42 zł za litr, a powiększona o podatek od towarów i usług ma być nie wyższa niż 6,16 zł. Cenę maksymalną dla benzyny bezołowiowej 98 określono na 5,98 zł za litr, a powiększoną o podatek VAT w kwocie 6,76 zł za litr. Z kolei cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 6,76 zł za litr, a powiększona o VAT 7,60 zł za litr.

W niedzielę (29 marca) weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej będąca częścią rządowego pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

