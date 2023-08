Pakt senacki. Kiedy Lewica przedstawi liczbę nazwisk?

Kołodziejczak idzie do wyborów z Tuskiem. To nie koniec transferów do KO. Ujawniamy nazwiska

Wieczorek pytany przez PAP, kiedy można się spodziewać ogłoszenia paktu senackiego odparł: "Plan jest taki, żeby jutro to zrobić o godz. 11". Ale - jak dodał - "jeszcze będziemy to potwierdzać, bo godziny mogą się zmienić ze względu na liderów partii opozycyjnych, którzy będą ten pakt prezentować".

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

