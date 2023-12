Padliśmy z wrażenia na wieść o wykształceniu Andrzeja Dudy! Zarzucają mu wiele, a on ma za sobą gruntowne przygotowanie

Spis treści

Andrzej Duda jest oskarżany przez politycznych przeciwników, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków

Niemal od początku pierwszej kadencji Andrzej Duda jest oskarżany przez politycznych przeciwników, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, ale też zamiast stać na straży Konstytucji, to dopuszcza się jej łamania. Wystarczy przypomnieć choćby wypowiedź Włodzimierza Czarzastego z maja 2023 roku, który komentował zachowanie prezydenta Dudy.

- Panie prezydencie, miał pan dzisiaj szansę zostać mężem stanu. Nie został pan mężem stanu. Wie pan bardzo dobrze o tym, że to jest ustawa łamiąca konstytucję, bo przecież skierował ją pan do Trybunału Konstytucyjnego. Ale podpisał pan ją. Od tego tygodnia ustawa łamiąca konstytucję, z pana podpisem, będzie obowiązywała. Zrobił pan rzecz dla polskiej demokracji absolutnie haniebną, bez względu na to, kto będzie przed tą komisją stawał i kogo ona będzie dotyczyła. Złamał pan konstytucję. (…) Chcę panu powiedzieć w sposób bardzo odpowiedzialny, w pierwszym momencie, kiedy będzie można pana za podpisanie tej ustawy skierować pod Trybunał Stanu, to zrobimy to. Zapowiadam to, skierujemy pana odpowiedzialność do Trybunału Stanu. Chodziło wówczas o ustawę pozwalającą na powołanie komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów.

Wykształcenie Andrzeja Dudy. Jest doktorem, miał kancelarię i był ekspertem ds. legislacji

Tymczasem Andrzej Duda to prawnik, który m ugruntowaną wiedzę prawniczą. Jakie jest wykształcenie prezydenta? Andrzej Duda zanim poszedł na studia W latach 1987–91 byłem uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wybrał prawo, w 1991 rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Obroniłem magisterium w lutym 1997 roku i podjąłem pracę naukowo–dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - czytamy w oficjalnej biografii prezydenta na stronie KPRP.

Potem Duda dalej się kształcił i zdobył stopień doktora doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym", było to w 2005 roku. Później założył własną kancelarię, a po wyborach parlamentarnych w 2005 roku został ekspertem od legislacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

