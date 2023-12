Padł termin wyborów samorządowych. Szymon Hołownia się wygadał

Rozkład PiS pewny jak banku?! "Andrzej Duda będzie budował nową partię w kontrze do Kaczyńskiego"

Już na wiosnę wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Ostatni raz wybieraliśmy władze samorządowe w 2018 roku, ich kadencja została wydłużona dwoma ustawami aż do kwietnia 2024 roku. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji rad. oznacza to, że premier powinien wskazać datę pomiędzy 31 marca i 23 kwietnia. Ze słów Szymona Hołowni wynika, że nowa władza jest już po politycznych ustaleniach w tej sprawie. -Wszystko wskazuje na to, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia — zapowiedział Marszałek Sejmu.

Co ciekawe kilka dni temu o tej samej dacie mówił Jarosław Rzepa z PSL na antenie Twojego Radia. -Przygotowuję się do wyborów samorządowych, które dla mnie są w tej chwili najważniejsze. Chcę, żebyśmy po prostu tutaj bardzo silną listę stworzyli. Powiem taką informację, że 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych - mówił Rzepa.

Tym samym druga tura wyborów samorządowych odbyłaby się w niedzielę 21 kwietnia 2014 roku.

