Ozdoba: Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska

Tadeusz Rydzyk o wyborach. Jedna rzecz mocno go niepokoi

Wawrzyk wyszedł ze szpitala. Teraz przesłucha go prokuratura

Coraz większa agresja podczas kampanii wyborczej

Jacek Ozdoba ocenił na portalu X, że "Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska. Jeżdżą po pijaku, plują na polski mundur, a teraz życzą śmierci liderowi PiS. Skiba to kolejny kandydat na ministra kultury w rządzie Tuska? Hej Platforma Obywatelska jesteście dumni?"- pyta wiceminister.

Obecna kampania wyborcza jest wyjątkowo ostra bo nie kończy się na wzajemnych obelgach czy przysłowiowym "wsadzaniu szpili". Do tej pory nie dochodziło do fizycznych ataków na polityków. Teraz ledwo ucichła informacja o napadzie na posła Borysa Budkę (PO) w galerii handlowej, a już media obiegła kolejna o napadzie na posłankę Martę Wcisło z PO. Sama polityk przyznała, że " ta mowa nienawiści, spirala agresji jest przeogromna. To najgorsza kampania, w jakiej uczestniczę – stwierdziła w programie "Onet Opinie. Debata".

Ozdoba o uchodźcach: Będzie wrzask, będą kary a za 2 lata okaże się, że to Polska miała rację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska. Jeżdżą po pijaku, plują na polski mundur, a teraz życzą śmierci liderowi PiS. Skiba to kolejny kandydat na ministra kultury w rządzie Tuska? Hej Platforma Obywatelska jesteście dumni? pic.twitter.com/xvTLVYHNCH— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) September 30, 2023