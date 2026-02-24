Owacja po słowach Czarzastego w Kijowie. „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”

Czarzasty przebywa w Kijowie z okazji 4. rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę (24 lutego 2026 r.).

Już wcześniej zapowiadano, że jego przemówienie będzie dotyczyć suwerenności Ukrainy, presji na Rosję i europejskiej przyszłości Kijowa.

W samym wystąpieniu padły ostre słowa o Putinie oraz deklaracja dalszej solidarności Polski z Ukrainą.

Czarzasty przemówił w ukraińskim parlamencie. Padły mocne słowa o Putinie

Wystąpienie Włodzimierza Czarzastego w Parlamencie Ukrainy odbyło się w symbolicznym momencie dokładnie w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Wcześniej media informowały, że marszałek Sejmu udał się do Kijowa właśnie z tej okazji, a jego przemówienie ma podkreślać polskie wsparcie dla Ukrainy i jej europejskich aspiracji.

W relacji z wystąpienia padły słowa o rosyjskim ataku jako złamaniu prawa międzynarodowego i podziękowanie dla Ukraińców za ich postawę w czasie wojny. Czarzasty mówił też o wspólnych wartościach Polski i Ukrainy oraz o znaczeniu wolności i niepodległości.

Szczególnie mocno wybrzmiał fragment dotyczący odpowiedzialności Kremla. Marszałek Sejmu miał powiedzieć:

„Potępiam prezydenta Putina. To zbrodniarz. Osądzam i potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na narodzie ukraińskim” - mówił Czarzasty. „Cztery lata temu Rosja wbrew wszystkim zasadom prawa międzynarodowego dokonała bezprecedensowego ataku na Ukrainę” - kontynuował.

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. Owacja w Radzie Najwyższej

W przemówieniu pojawiło się także zdanie, które od dawna funkcjonuje w polskiej debacie o bezpieczeństwie regionu i wojnie za wschodnią granicą:

„Osądzam i potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na narodzie ukraińskim” - powiedział marszałek.

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” - wygłosił dumnie.

To ważne, bo pokazuje, że jego przemówienie nie było wyłącznie rocznicowym gestem. To była także próba wpisania obecnej solidarności w dłuższą opowieść o relacjach obu państw.

Czarzasty o Polsce i wsparciu dla Ukrainy: „To działania, nie tylko słowa”

W przemówieniu pojawił się też wyraźny akcent dotyczący roli Polski jako sojusznika Ukrainy i to nie w wymiarze deklaracji, ale konkretów.

„Polska była, jest i będzie solidarna z Ukrainą.”„Jesteśmy nie tylko sąsiadami, ale i sojusznikami.”„Nasze wsparcie to nie tylko słowa i deklaracje — to działania.”

To szczególnie istotny fragment z perspektywy przekazu politycznego: w rocznicę wojny Czarzasty nie ograniczył się do symboliki, tylko mocno podkreślił praktyczny wymiar polskiej pomocy.

Mocny wątek o uchodźcach. Czarzasty przypomniał reakcję Polaków po 2022 roku

Marszałek wrócił też do pierwszych miesięcy pełnoskalowej wojny i fali uchodźców, która dotarła do Polski. Ten fragment był ważny społecznie, i bardzo dobrze wybrzmiał w kontekście codziennego doświadczenia milionów Polaków.

