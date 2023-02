i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Wybory

Oto plan PiS na wybory! Ważny polityk ujawnia: chcemy odzyskać Senat

jot | PAP 8:37

Wybory 2023 do Sejmu i Senatu to najważniejsze polityczne wydarzenie tego roku. Politycy już zaczynają działać i szykować się do wyborów w Polsce. - Mamy kandydatów, którzy będą chcieli powalczyć o mandaty senatorskie i odzyskać niektóre okręgi, które straciliśmy w 2019 roku, utrzymać te, które mamy w tej chwili. Chcemy odzyskać Senat - stwierdził sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia we wtorek 28 lutego.