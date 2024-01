Oto goście "Expressu Biedrzyckiej" i "Sedna Sprawy"

Andrzej Duda spotkał się z liderami światowej gospodarki. Prezydent ściąga milionerów do Polski

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

W piątek 19 stycznia 2024 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". Tuż po godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w piątek 19 stycznia dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz - politolożka, Uniwersytet Warszawski, dr Mirosław Oczkoś - specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego oraz Kazimierz Krupa - dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Drawbridge. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie polityk Kukiz'15 Marek Jakubiak. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące, problemy polityczne, gospodarcze i społeczne. Obydwa programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube już w piątkowy poranek.

