Oto, co Ołena Zełenska miała do powiedzenia po spotkaniu z Agatą Dudą

Ołena Zełenska cały czas wspiera nie tylko swojego męża, ale też cały naród swoimi działaniami. Cały czas uczestniczy w spotkaniach na najwyższych szczeblach i zabiera głos w sprawie Ukrainy, gdzie wciąż trwa wojna. Ostatnio potkała się online z Agatą Dudą, a po spotkaniu umieściła obszerny wpis w języku ukraińskim na swoim profilu na Instagramie. Opowiedziała między innymi o kursie dla ukrańskich lekarzy, który przeszli w Polsce. Inicjatywa powstała we współpracy z pierwszą damą RP w ramach wspólnego programu HEMS. Przeszkolono 49 medyków z Centrum Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia oraz z wojewódzkich ośrodków ratownictwa medycznego, a tematem była pomoc udzielana poszkodowanym z użyciem śmigłowca.

Ołena Zełenska nie kryła wdzięczności dla Polaków. – „Polska to miłość” – miliony Ukraińców, dla których ten kraj stał się drogą do bezpieczeństwa, podpisałoby się pod tą opinią ukraińskiego lekarza. A dla naszych lekarzy Polska to także droga do rozwoju zawodowego - napisała.

Perwsza dama Ukrainy opowiedziała też o innej wspólnej inicjatywie. - Pod koniec lutego 2023 r. Komisja Europejska ogłosiła wspólną z Polską inicjatywę w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Inicjatywa zakłada wspólne działania na rzecz odnalezienia dzieci i ukarania porywaczy. Decyzja w sprawie konkretnych działań powinna zostać w najbliższym czasie zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów RP. Tak, Polska to miłość. A Ukraina to wdzięczność i wzajemność – napisała.

