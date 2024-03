Oto, co napisali na plakacie wyborczym męża posłanki Lewicy. "Tak, zdarzyło się, że..."

Niebywałe, co spotkało Agatę Dudę! Takiego towarzystwa się nie spodziewała

Kto by pomyślał?

Zapraszamy do oglądania!

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już 7 kwietnia. Do tego czasu kandydaci mają czas, by promować swoją kandydaturę. Tak zrobił Piotr Wielgus z Lewicy, który startuje w Toruniu. Jak się okazuje, nie wszyscy mu kibicują. Polityk dostał zdjęcia jednego ze swoich plakatów wyborczych, na których zaklejono mu twarz kartką z napisem "Zakłócił mszę św". Sam zainteresowany postanowił odnieść się do notki na swoim profilu na Instagramie.

- Tak, zdarzyło się, że zrobiłem z żoną MILCZĄCY protest w kościele, po tym jak Trybunał Przyłębskiej wydał haniebny wyrok, zmuszający kobiety do donoszenia ciąży i urodzenia w przypadkach ciężkich i nieodwracalnych wad płodu - napisał.

Warto przypomnieć całą sytuacją, do której doszło w kościele św. Jakuba w Toruniu w październiku 2020 roku. Razem z żoną Joanną Scheuring-Wielgus, obecną wiceministrą kultury i dziedzictwa narodowego z Lewicy, stanęli naprzeciw wiernych w trakcie mszy z kartonami, na których widniały napisy "Kobieto! Sama umiesz decydować!" i "Kobiety powinny mieć prawo do decydowania, czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką". Wydarzenie miało miejsce po zaostrzeniu prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny.

- Walka o prawa kobiet trwa i przybiera przeróżne formy. Nie poddajemy się. Wybory samorządowe są również o prawach kobiet, bo właścicielami szpitali są samorządy - dodał Piotr Wielgus w poście.

W naszej galerii możesz zobaczyć Piotra Wielgusa na randce z żoną:

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej