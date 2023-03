i Autor: Fucarin/Fotogramma / Zuma Press / Forum Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki skazany na 10 lat więzienia

Oświadczenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w związku ze skazaniem Alesia Bialackiego

jot 9:52

W piątek białoruski sąd w pokazowym postępowaniu skazał na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze Alesia Bialackiego, białoruskiego obrońcę praw człowieka, laureata Pokojowej nagrody Nobla. Skazanie to Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ocenia jako akt bezprawia. Zdarzenie to, obok współudziału Białorusi w bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę, stanowi kolejne potwierdzenie, że władze tego kraju same postawiły się poza europejską kulturą prawną.