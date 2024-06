Oświadczenie majątkowe Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Wpisała biżuterię i jeszcze coś. Można pozazdrościć

Katarzyna Kuczyńska-Budka w wyborach samorządowych 2024 została prezydentem Gliwic. W wyborach 7 kwietnia, uzyskała wynik 23 689 głosów, czyli 38,62 proc. głosów, co pozwoliło jej wejść do drugiej tury wyborów, w której zmierzyła się z Mariuszem Śpiewokiem. W drugiej turze otrzymała 24 520 głosów, czyli 50,56 proc. i została prezydentem Gliwic. Jaki ma majątek Katarzyna Kuczyńska-Budka? Wiadomo, że jako radna Gliwic na koniec kadencji złożyła oświadczenie majątkowe, z którego wiadomo, ile zarabiała i jaki ma majątek.

Majątek Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Najnowsze oświadczenie majątkowe

Katarzyna Kuczyńska-Budka w oświadczeniu majątkowym wskazała, że ma około 150 tys. zł, które są współwłasnością małżeńską. Nie ma natomiast zasobów w obcej walucie. W rubrykach dotyczących nieruchomości żona Borysa Budka wskazała dom o powiechrzeni ponad 291 m kw. warty 800 tys zł na liczącej 1300 m kw działce o wartości 300 tys., a także dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 165 m kw warte 408 tys i 75 m kw warte 160 tys. zł. Kuczyńska-Budka ma też udział (we współwłasności z rodzeństwem) dom warty 300 tys. zł - każdemu z rodzeństwa przypada 1/4 udziału o wartości ok. 75 tys. zł.

Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała na dochody z kilku różnych źródeł. W biurze poselskim posła Marka Gzika zarobiła 10 967,82 zł tys. Za pracę w biurze poselskim posła Tomasza Olichwera otrzymała odprawę i wynagrodzenie roczne za 2023 rok, czyli 5 268,99 zł, było to wypłacone w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku. Wskazała, że miała też dochód z wynajmu mieszkania, było to 8 tys. zł. Kuczyńska-Budka w ramach diety radnej (7 730,30 zł ) i umowy zlecenie w Regionalnej Regionalnej Izbie Gospodarczej: 8 140,00 zł. Wszelkie te dochody dotyczyły okresu od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku.

Żona Budki może się też pochwalić drogą biżuterię, bo do oświadczenia majątkowego Katarzyna Kuczyńska-Budka wpisała cztery sztuki biżuterii oraz zegarek damski - to musi być warte ponad 10 tys. zł skoro została wskazane w oświadczeniu. Ma też samochód, to Toyota C-HR 1.8 E6 (rok produkcji 2018) o wartości 133 737,01 zł.

