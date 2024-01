Ostry spór w rządzie Tuska. Poszło o 800 plus

Donald Tusk podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że "nic co zostało dane, nie będzie zabrane". Ówczesny lider opozycji w jasny sposób deklarował, że nie zamierza ciąć świadczeń socjalnych, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z decyzją poprzedniej władzy, od 1 stycznia świadczenie 500 zł na każde dziecko miało zostać podwyższone o 300 złotych. Jak się jednak okazało, nie wszyscy rodzice zaczęli otrzymywać 800 złotych. Skąd ten problem? - Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie kwestia absolutnie priorytetowa: każda bez wyjątku polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli oczywiście należy jej się to świadczenie - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej szef rządu. Jak relacjonuje TVN24, sytuację próbowała wyjaśniać minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Agnieszka nie wyczuła, że to sprawa polityczna, że tu nie ma miejsca na obronę ZUS. Kasa u ludzi na kontach ma się zgadzać, a weryfikować i wyrównywać można sobie później. Już teraz wiem, co naprawdę oznaczają "wilcze oczy Tuska" - stwierdził w rozmowie ze stacją jeden z ministrów.

Politycy oceniają „miodowy miesiąc” Donalda Tuska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.