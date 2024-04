Ostry spór na prawicy. Morawiecki nie patyczkował się z Jakim

W Zjednoczonej Prawicy zapanowała ulga po podaniu wyników wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński na wieczorze wyborczym nawiązał do słów Marka Twaina i stwierdził, że "plotki o śmierci były cokolwiek przedwczesne". Opozycyjna partia będzie zapewne rządziła w czterech województwach, reszta zależy od rozmów koalicyjnych. W partii przyjęto jednak te wyniki umiarkowanym zadowoleniem, ale to nie wyciszyło sporów na prawicy. We wtorkowy poranek dość ostro Patryka Jakiego zaatakował Mateusz Morawiecki. - Pan poseł Jaki się zagalopował. Od wielu miesięcy on i jego akolici próbowali destabilizować Zjednoczoną Prawicę, szarpać nas, opluwać mnie i kilka innych osób. Z resztą w oparciu o zupełnie kłamliwe przesłanki - ocenił były premier. To odpowiedź na wcześniejsze słowa europosła Suwerennej Polski, który ostro krytykował działania Morawieckiego jako szefa rządu. Doprowadziło to do tego, że były premier miał domagać się wyrzucenia partii Zbigniewa Ziobry ze Zjednoczonej Prawicy. Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ Jarosław Kaczyński nie wyraził na to zgody.

