i Autor: Wojciech Olkusnik/East News

ależ się zagotowało!

Ostra awantura w Sejmie! Wiceszef MON Cezary Tomczyk: Nasz prezydent nie ułaskawi Macierewicza

Były szef MON w rządzie PiS Antoni Macierewicz (76 l.) i obecny wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (40 l.) starli się w Sejmie! Poszło m.in. o kwestię katastrofy smoleńskiej. – Rozmawiałem z prezydentem Trzaskowskim i on powiedział, że jeśli Polacy powierzą mu urząd prezydenta RP, to on pana nie ułaskawi – mówił Cezary Tomczyk do byłego szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.