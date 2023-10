Ostatni weekend przed wyborami to wojna na języki. Kaczyński: Komu zmięknie rura?

"Zobaczymy komu zmięknie"

- Tusk powiedział, że prezydentowi rura zmięknie. No, zobaczymy komu zmięknie - mówił w Białymstoku Jarosław Kaczyński, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Donalda Tuska. Potem prezes PiS przeszedł już do twardego języka. - Ten człowiek jest antypaństwowy i stoi na czele antypaństwowej partii - określił swojego głównego oponenta. Przestrzegł też przed tym, co czeka Polskę po ewentualnym objęciu rządów przez opozycję: - To będzie dla Polski straszliwe nieszczęście, jedna wielka awantura, do tego dochodzi chęć zemsty.

Byli prezydenci zdradzają nam, na kogo zagłosują w wyborach. Znacie te nazwiska?

Donald Tusk (66 l.) nie darował sobie uszczypliwości pod adresem prezesa oraz premiera Mateusza Morawieckiego, z którym spotka się na debacie w TVP: - Kaczyński oddał rolę lidera PiS-u w ręce mojego byłego doradcy. To mój największy triumf polityczny w historii - drwił lider PO. Potem, na wiecu w Przemyślu, przeszedł do innych tematów, m.in. problemów z zakupem polskiego drewna. - Oni w jakimś sensie lasy i drzewa chcieli zapisać do PiS-u. Ponieważ drzewa i lasy nie dają się zapisać do PiS-u, to zaczęli je rżnąć - mówił.

Zandberg pokona brunatnych

- Kaczyński może uciekać na Galapagos, ale i tam go dorwiemy - rzucił na spotkaniu Trzeciej Drogi w Krakowie Szymon Hołownia (47 l.). – Musimy pokonać skrajną prawicę, nie wolno ich dopuścić do rządu. Pokonamy brunatnych – obiecywał Adrian Zandberg z Lewicy w Będzinie. Kampania trwa. Na razie nikomu „rura nie mięknie".

Raport Walczaka - Sławomir Broniarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.