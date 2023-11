Ostatni skok na kasę i stołki. Politycy opozycji wskazują palcem konkretne działania PiS

Politycy nowej koalicji od wielu tygodni mówią o niepotrzebnym przedłużaniu władzy. Tym bardziej więc teraz, kiedy potwierdzili sejmową większość, wybierając marszałka, nie widzą sensu w próbie tworzenia rządu przez PIS. Arkadiusz Myrcha (39 l.) nazywa to ostatnim skokiem na kasę i stołki – Zbigniew Ziobro (53 l.) od dawna nie organizował żadnych konkursów na wakaty w sądach i prokuraturach, po przegranych wyborach to ruszyło lawinowo. Potężne pieniądze wydaje minister Czarnek (46 l.), a takie instytucje jak KOWR organizują przetargi na sprzedaż, czy dzierżawę atrakcyjnych nieruchomości – wylicza poseł. Warto zauważyć, że za tydzień kończy się kadencja szefa KNF, a Piotr Patkowski (32l.), do niedawna wiceminister finansów, został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. - W ruchach , które wykonuje teraz PiS, czasem chodzi tylko o miękkie lądowanie dla swoich ludzi, nigdy nie słyszałem o tej instytucji – mówi ekonomista Piotr Kuczyński (73 l.). Tymczasem Rafał Bochenek (37 l.), rzecznik PiS twierdzi, że okres między kadencjami rządu, nie jest bezkrólewiem.- Jeżeli przepisy nakładają zobowiązania na przykład dotyczące obsady niektórych stanowisk, to powinno to zostać wypełnione, w przeciwnym razie dochodzi do bezczynności i niedopełnienia obowiązków – tłumaczy polityk PiS.

