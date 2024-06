Osoby uczniowskie - kuriozalna pomyłka na profilu kancelarii premiera

„Osoby uczniowskie” na platformie X

- Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy niezapomnianych wakacji – to treść skasowanego już wpisu kancelarii premiera na platformie X. Spowodowało to ironiczny komentarz. Paweł Ozdoba napisał:

„Osoby uczniowskie” - tak, to im Kancelaria Premiera Tuska składała gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego. Nie uczniom - a „osobom uczniowskim”. Ktoś poszedł po rozum do głowy i wpis skasował. Ale kto wymyślił tę pierwszą wersję? Co to za promocja ideolo w urzędzie?

Nie był to jedyny ironiczny komentarz. Paweł Szrot napisał:

Wpis już usunięty. Polscy uczniowie powinni równie niecierpliwie jak na koniec roku szkolnego czekać na koniec zaćmienia umysłowego polskich władz. Czy raczej osób rządowych.

Być może afera o nic, gdyż literówki i inne pomyłki występują codziennie. Jednak kolejnych ironicznych komentarzy zapewne pojawi się więcej.

Życzenia dla uczniów tym razem bez literówek - Barbara Nowacka na zakończenie roku szkolnego

Szefowa MEN uczestniczyła w uroczystości zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie. Nowacka zwróciła się do uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreśliła, że rok szkolny był pełen wyzwań, a jego zakończenie jest ważnym dniem.

"Marzeniem i planem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest, by młodzież z chęcią chodziła do szkół" - podkreśliła szefowa resortu. "Żebyście w każdej polskiej szkole czuli się dobrze i bezpiecznie, żebyście od swoich wspaniałych nauczycielek i nauczycieli uzyskiwali to, po co przychodzicie do szkoły: wiedzę na najwyższym poziomie, ale też opiekę i troskę, bo to również dają wam nauczycielki i nauczyciele" – powiedziała uczniom.

