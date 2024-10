Orban: marionetkowy rząd Tuska został zainstalowany przez UE

Andrzej Duda odniósł się do sprawy Antoniego Macierewicza. Wina Tuska?

Tak areszt zmienił ks. Olszewskiego. Wzruszenie, zmęczenie i powrót do klasztoru

Wniosek do prezydenta o odebranie Macierewiczowi Orderu Orła Białego

Właściciel Red is Bad Paweł Szopa zatrzymany na Dominikanie

Red is Bad

Premier Orban i jego teoria o wymuszeniu zmiany rządu w Polsce

Premier Węgier Viktor Orban wyraził w piątek pogląd, że obecny polski rząd przejął władzę na skutek spisku Unii Europejskiej. W jego ocenie podobny plan ma być realizowany także w odniesieniu do Budapesztu.

W czasie cotygodniowego wywiadu dla węgierskiego radia państwowego Orban zasugerował, że polski rząd wraz premierem Donaldem Tuskiem został "zainstalowany" przez Unię Europejską, co - jego zdaniem - było częścią spisku mającego na celu usunięcie poprzedniego prawicowego gabinetu.

"To nie jest już nawet tajny spisek przeciwko Węgrom, ale jawny i ogłoszony plan" – powiedział Orban na antenie państwowego nadawcy. "To samo stało się w Polsce. Polacy również poszli własną drogą, również wybrali niezależną politykę migracyjną, genderową i gospodarczą" - oznajmił premier Węgier.

Ursula von der Leyen i Manfred Weber według Orbana odpowiedzialni za wymianę rządu w Polsce

Jego zdaniem kluczową rolę w zmianie władzy w Polsce odegrali szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber, którzy "otwarcie oświadczyli, że konserwatywny polski rząd powinien odejść i zostać zastąpiony przez nowy".

Premier Orban porównuje współczesną Unię Europejską do Związku Radzieckiego

"Tak właśnie nasz przyjaciel Tusk został premierem Polski. Ten sam scenariusz jest obecnie realizowany w odniesieniu do Węgier" - zasugerował gość węgierskiego państwowego radia. W tym kontekście Orban porównał Unię Europejską do Związku Sowieckiego. "Oni będą nad tym pracować. Potrzebują (na Węgrzech) marionetkowego rządu. Powiedzmy to otwarcie – każde imperium jest takie. Sowieci byli właśnie tacy – czyż nie?" - przekonywał Orban.