Zdaniem szefa rządu opozycja jest głównym hamulcowym Krajowego Planu Odbudowy. W celu wstrzymywania środków dla Polski, a przypomnijmy, że to w sumie 35,4 mld euro, opozycjoniści mają sięgać po polityków "z obrzeży naszego obozu", jak powiedział Morawiecki.

- Niestety, szukają sojuszników gdzieś na obrzeżach naszego obozu. W ten sposób najbardziej zagorzali radykałowie, którzy cieszyliby się, żeby środków unijnych nie było, z jednej i drugiej strony łączą się. My idziemy drogą środka. Mnie nie interesuje jakieś tam odbijanie w lewo czy prawo. Patrzymy na drogę do przodu, walkę z kryzysem ekonomicznym - mówił Mateusz Morawiecki w trakcie wywiadu w telewizji wPolsce.pl.

Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Będzie rozłam z Solidarną Polską?

Sprawa KPO była jednak tylko jednym z tematów, jakie poruszał premier. Szef rządu odniósł się także do szczególnie gorącego w ostatnim czasie zagadnienia dotyczącego pęknięć na monolicie Zjednoczonej Prawicy i doniesień o starciach z politykami Solidarnej Polski. Morawiecki uspokajał.

- Jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica się nie rozpadnie, że nie pęknie. Rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Ministrów. Dyskusja była szczera i bynajmniej nie burzliwa. Staram się tłumaczyć koalicjantom, że środki unijne po prostu są nam potrzebne - przekonywał premier.

Mateusz Morawiecki zadowolony z sondaży dla PiS. Takich wyników życzyłby każdemu po "siedmiu latach zadyszki"

Mateusz Morawiecki w telewizji wPolsce.pl odniósł się również do sondaży i wyników, jakie notuje w nich Zjednoczona Prawica. Szef rządu sprawiał wrażenie pewnego siebie, gdy zabierał głos w tej sprawie. Mówił o wysokich wynikach, które jego formacja notuje po "latach zadyszki". - Jeżeli dzisiaj obserwujemy jeden sondaż za drugim, który daje nam 35 proc. lub więcej, to życzyłbym każdej partii politycznej po siedmiu latach takiej "zadyszki". To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny szczyt, jakim jest trzecia kadencja. To jest absolutnie możliwe - podsumował szef rządu.

Mateusz Morawiecki sam tworzy problemy, żeby je potem rozwiązywać?

