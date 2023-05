Opozycja dogadana ws. wspólnego rządu. Szczegóły

Tego chce Wałęsa: Andrzej Duda do zakonu

Kilka miesięcy przed wyborami wszystkie sondaże pokazują, że po zwycięstwo sięgnie Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć w badaniach na poparcie na poziomie 32-35 procent. To oznacza, patrząc na wyniki pozostałych ugrupowań, że rządząca partia nie będzie miała samodzielnej większości. Całkiem możliwe jest, że stworzona zostanie koalicja Prawo i Sprawiedliwość - Konfederacja, ale na ten moment politycy rządzącego ugrupowania takie rozwiązania nie przewidują. Tymczasem pozostała część opozycji wydaje się być coraz bardziej zjednoczona. Co więcej, Jan Vincent Rostowski, ujawnił, że partie są gotowe do przejęcia władzy w Polsce.

- Opozycja jest absolutnie dogadana, że będzie rządziła razem. Nie jest przesądzone, że będzie jedna lista, ale że będzie trzeba razem rządzić jest niedwuznacznie akceptowane przez wszystkie 4 partie opozycji demokratycznej. I te 4 partie w ostatnim sondażu miałyby 248 mandatów, czyli większość nad PiS 36 posłów - powiedział w rozmowie w RMF FM były minister finansów i były wicepremier Platformy Obywatelskiej Jacek Rostowski.

