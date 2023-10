Oni odeszli w tym roku. Wspominamy i pokazujemy, jak wyglądają ich groby [ZDJĘCIA]

Zaskakująca nominacja na wicepremiera? Lewica wkracza do gry

Wszystkich Świętych co roku nakłania do refleksji nad życiem i śmiercią, a przede wszystkim do wspominania tych, których już z nami nie ma. Dziś przypominamy o politykach, którzy zmarli w tym roku.

20 stycznia 2023 roku w wieku 52 lat zmarł polityk PO oraz były senator Marek Plura, niezwykle aktywny na Śląsku i znany ze swojego działania na rzecz praw osób niepełnosprawnych. Ten temat był mu niezwykle bliski, bowiem sam chorował od urodzenia na postępujący zanik mięśni i poruszał się na wózku inwalidzkim. Na kilka dni przed śmiercią trafił do szpitala z ciężkimi powikłaniami po grypie.

3 lutego w wieku 87 lat odszedł politolog, ambasador Izraela w Polsce (lata 2001-2003) Szewach Weiss. Został odznaczony przez byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Zasługi RP e 2004 roku. Został pochowany na narodowym cmentarzu na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie.

22 marca 2023 roku zmarł Andrzej Zarębski. Był działaczem opozycji demokratycznej w APRL oraz rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Z wyborach na Sejm I kadencji uzyskał mandat posła. Pełnił także funkcję sekretarza w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jego pochówek odbył się na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

17 kwietnia 2023 odeszła Maria Kiszczak, żona byłego premier RP Czesława Kiszczaka. Była autorką wielu powieści, wierszy i bajek, ale także publikacji naukowych oraz pomocy dydaktycznych. Chciała sprzedać Instytutowi Pamięci Narodowej dokumenty, mające dotyczyć między innymi współpracy byłego prezydenta Lecha Wałęsy z SB. Została pochowana na cmentarzu prawosławnym w Warszawie z mężem.

25 maja 2023 roku w wieku 71 lat po walce z białaczką zmarł lekarz, działacz społeczny i były polityk SLD Riad Haidar. W latach 2019-2023 był posłem na Sejm IX kadencji. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jego pogrzeb miał charakter państwowy.

9 czerwca 2023 roku żegnaliśmy byłą senator RP Barbarę Borys-Damięcką z KO. Tę funkcję pełniła w latach 2007-2023. Z racji wieku została powołana na marszałka seniora Senatu. W 2015 roku musiała zrezygnować z tej funkcji z powodów zdrowotnych. Z powodzeniem ubiegała się o reelekcję do Senatu w 2019 roku i została marszałkiem seniorem. Zmarła przed końcem kadencji, a pochowano ją na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

