Oni będą rządzić Polską. Odkrywamy największe tajemnice ludzi nowego rządu Donalda Tuska

Szef rządu jest politycznym weteranem, ale warto wspomnieć o jego zamiłowaniach, które sprawiają, że 66-letni lider PO zachował świetną kondycję. Donald Tusk uwielbia bowiem piłkę nożną. – Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów – napisał kiedyś w mediach społecznościowych. Od dawna nie widzieliśmy premiera na boisku, ale wciąż można spotkać Tuska biegającego po ulicach Sopotu i Warszawy. Zapalonym biegaczem jest też wiceszef PO, Borys Budka (45 l.), aktualnie minister aktywów państwowych, który codziennie pokonuje dystans 10 km! – W polityce potrzebna jest dobra kondycja, zwłaszcza teraz, kiedy czeka nas sprzątanie po PiS-ie – powiedział nam tuż przed wyborami.

Sportowcem jest też minister finansów, Andrzej Domański (42 l.), miłośnik kolarstwa. Kiedyś wyznał, że jego największym wyczynem był przejazd rowerem z Warszawy do Sopotu w niespełna 14 godzin. Aktywnie spędza czas także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (43 l.). Polityk Lewicy w wolnej chwili pracuje w ogrodzie oraz biega, ale jego największą pasją jest pływanie. – Czas spędzony na basenie daje większego i mocniejszego kopa do pracy – powiedział nam kiedyś Gawkowski.

W nowym rządzie KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy ministrem spraw zagranicznych jest Radosław Sikorski (60 l.), do którego powinniśmy zwracać się „jaśnie panie”. Posiada on bowiem okazałą posiadłość z zabytkowym, odrestaurowanym dworkiem w miejscowości Chobielin (woj. kujawsko-pomorskie). Dom Sikorskiego pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i położony jest w pięknym parku.

Prawdziwe hrabiowskie korzenie ma zaś minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz (62 l.). Co istotne, jest on prawnukiem słynnego pisarza Henryka Sienkiewicza! Wicepremierem i ministrem obrony w rządzie Tuska jest szef ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz (42 l.). Odpowiada on z nasze bezpieczeństwo, chociaż z wojskiem nie miał do czynienia. Skończył medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i jest lekarzem internistą, ale jego kariera lekarska skończyła się po czterech latach pracy w szpitalu. Wolał poświęcić się polityce.

Resortem edukacji kieruje Barbara Nowacka (48 l.), która na ścieżce kariery idzie śladami matki, Izabeli Jarugi-Nowackiej (+60), która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Niewiele osób wie, że Barbara Nowacka, jako nastolatka była jedną z prowadzących telewizyjny program dla młodzieży 5-10-15. Ostatnim ministrem, którego warto znać jest Dariusz Wieczorek, szef resortu nauki. W młodości grał na perkusji w heavymetalowym zespole Vinders i jak się okazuje, gra w nim do dziś!

