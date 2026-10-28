W swoim wpisie w mediach społecznościowych Olga Semeniuk-Patkowska podniosła pytanie o motywy poparcia dla polityka Grzegorza Brauna i jego popularności w społeczeństwie. Wskazała na szereg jego działań, które wywołały publiczne kontrowersje i spotkały się z zarzutami.

Co sprawia, że ludzie chcą głosować na @GrzegorzBraun_ ? Mówimy przecież o polityku, który: 🔺Wystąpił wspólnie z politykami niemieckiej AfD, opowiadając się za reaktywacją Nord Stream 1 i 2

– pisze na X Olga Semeniuk-Patkowska.

Semeniuk-Patkowska przypomniała, że Grzegorz Braun wystąpił wspólnie z politykami niemieckiej AfD, opowiadając się za reaktywacją gazociągów Nord Stream 1 i 2. Co więcej, sugerował, że Polska powinna nie tylko zaprzestać bojkotu tych rosyjsko-niemieckich przedsięwzięć, ale również wziąć w nich udział. Te doniesienia o poparciu dla Nord Stream pojawiły się m.in. w październiku 2026 roku.

Wśród innych kontrowersyjnych działań polityka posłanka wymieniła incydent z grudnia 2023 roku, kiedy to Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych w Sejmie, za co usłyszał zarzuty prokuratorskie. Podkreśliła również, że polityk kwestionował publicznie istnienie komór gazowych w Auschwitz-Birkenau, wbrew udokumentowanym faktom historycznym, co doprowadziło do przedstawienia mu zarzutów prokuratorskich w sierpniu 2026 roku.

W październiku 2026 roku Grzegorz Braun usłyszał także zarzuty dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności i znieważenia lekarki w szpitalu w Oleśnicy, w związku z wydarzeniami z kwietnia 2025 roku.

Krytyka dotyczy także, jak to określiła Semeniuk-Patkowska, „absurdalnej” zmiany podejścia do kwestii imigrantów. W październiku 2026 roku ujawniono, że Grzegorz Braun był zaangażowany w dyskusje dotyczące organizacji konferencji biznesowej Polska-Indie, gdzie znaczna część uczestników miała pochodzić z Indii, co wywołało zdziwienie w kontekście jego wcześniejszych wypowiedzi.

W odpowiedzi na narastające kontrowersje, Mateusz Morawiecki zapowiedział w październiku 2026 roku publikację „Alfabetu Brauna”. Ma to być zestawienie wypowiedzi i poglądów polityka, obejmujące kwestie takie jak Nord Stream, ZUS czy ataki na papieża Jana Pawła II. Celem tego działania jest, według Morawieckiego, walka z „braunizacją” polskiej polityki i przedstawienie faktów opinii publicznej.

Olga Semeniuk-Patkowska w swoim wpisie wezwała do dyskusji o działaniach Grzegorza Brauna, podkreślając, że "musimy postawić wjazdu do parlamentu dla tej formacji", aby zapobiec wpływom, które ocenia jako niebezpieczne dla Polski.