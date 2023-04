Ołena Zełenska zabrała głos. Mówi o problemach psychicznych i traumie

Ołena Zełenska udzieliła wywiadu ukraińskiemu „Vouge’owi”, gdzie poruszyła temat depresji i innych problemów psychicznych, z jakimi zmagają się obecnie jej rodacy. Pierwsza dama zachęcała do szukania pomocy i skupieniu się na zadbaniu o swoje zdrowie psychiczne, zwłaszcza że w ostatnim czasie ponad 90 proc. Ukraińców przejawiało przynajmniej jeden objaw charakterystyczny dla zaburzeń lękowych.

- Wyobraźcie sobie: to dziewięć na dziesięć osób. Spotykamy je wszędzie: w pracy, w sklepie, w okopie. Na zewnątrz to ludzie dojrzali, zrównoważeni, odważni. Wewnątrz pełni traum i potrzebujący pomocy. Jednocześnie jedna trzecia Ukraińców bagatelizuje swoje problemy psychiczne, zakładając, że to niestosowne w czasie wojny. Myślą „Nie mam prawa narzekać”. Z kolei 66 proc. chciałoby zwrócić się do kogoś o pomoc, ale nie wiedzą, od czego zacząć – mówiła Ołena Zełenska.

Ierwsza dama Ukrainy przekonywała na łamach „Vouge’a”, że szukanie pomocy nie jest słabością, a wręcz przeciwnie – to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za kraj. Przypomniała także o istnieniu Ogólnoukraińskiego Programu Zdrowia Psychicznego, który ma zapewnić dostępność opieki psychologicznej tak samo dostępnej jak opieki medycznej.

W naszej galerii poniżej zobaczycie, jak wojna zmieniła Ołenę Zełenską.

