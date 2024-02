i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS

Ojciec Andrzeja Dudy wystartuje w wyborach? PiS zdecydował

Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, podobnie jak syn od lat bierze czynny udział w polityce. Jak się okazało, powalczy on również w kwietniowych wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jeśli Jan Tadeusz Duda uzyskałby mandat, byłaby to już jego trzecia kadencja w sejmiku województwa.