Ogromne zniszczenia po zamachu. Tak wygląda hala koncertowa Crocus City Hall

Atak terrorystów w Moskwie

Zamach terrorystyczny w Moskwie to temat numer jeden w światowych mediach. W piątek 22 marca uzbrojeni napastnicy zaatakowali salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Otworzono do ludzi ogień, były też doniesienia o eksplozjach. W budynku wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Komitet Śledczy potwierdził śmierć 133 osób. Nieoficjalnie pojawiają się informacje o 143 ofiarach śmiertelnych, w tym dzieci, 200 osób jest rannych. Po niemal 20 godzinach od rozpoczęcia strzelaniny w Sali koncertowej Crocus City Hall, Władimir Putin wygłosił specjalne oświadczenie. Zapewnił, że wszyscy zaangażowani w „krwawy i barbarzyński zamach” zostaną ukarani i powiedział, że zatrzymano w związku z zamachem 11 osób, a także, że czterej bezpośredni sprawcy „próbowali się ukryć i poruszali się w kierunku Ukrainy”, gdzie miało być dla nich „według wstępnych informacji przygotowane okno do przekroczenia granicy po stronie ukraińskiej”.

Ogromne zniszczenia hali koncertowej Crocus City Hall

W serwisie X regularnie pojawiają się nowe materiały związane z atakiem w hali koncertowej Crocus City Hall, a na jednym z nich możemy zobaczyć, jakich ogromnych zniszczeń dokonał wywołany przez terrorystów pożar. Na nagraniu widzimy m.in. wielką wyrwę, w miejscu, gdzie znajdował się dach budynku, który zawalił się w wyniku płomieni.

What remains of the Auditorium within the Crocus Concert Hall in Moscow where Hundreds of Patrons; Men, Women, and Children were watching the Russian Rock Band “Piknik” last night before the Terrorist Attack began. pic.twitter.com/koV8MbzSJD— OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2024

