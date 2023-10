Co dalej z PiS po stracie władzy?

Wybory 2023. Donald Tusk wygrywa w więzieniu na Białołęce

Donald Tusk bezapelacyjnie wygrał wybory 2023 w więzieniu na Białołęce, otrzymując pond 60 procent z wszystkich oddanych głosów. Osadzeni bardzo licznie przystąpili do głosowania, osiągając ponad 85 procent - 15 października do urn udało się niemal 1 300 z 1 517 uprawnionych. Donald Tusk otrzymał aż 733 głosy, dystansując m.in. Michała Koboskę z Trzeciej Drogi, ministra kultury Piotra Glińskiego z Prawa i Sprawiedliwości i Adriana Zandberga z Nowej Lewicy - wszyscy trzej kandydaci uzyskali łącznie nieco ponad 100 głosów.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej nie miał sobie równych w Areszcie Śledczym na Białołęce także w wyborach do senatu. Na Adama Bodnara, którego kontrkandydatką była Alicja Żebrowska z PiS-u, głosowało ponad 1 100 osadzonych. Żebrowska otrzymała 119 głosów. W wyborach do senatu oddano ponadto 74 nieważne głosy, natomiast w przypadku wyborów do sejmu było ich 72.

