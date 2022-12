Od nowego roku nie będzie już stanu zagrożenia epidemią? Będzie stan epidemii?

– Nie wykluczmy takiego rozwiązania, ale potrzebujemy jeszcze chwili czasu, aby specjaliści nam doradzili, czy jest to ten moment, w którym możemy sobie na to pozwolić – odpowiedział se.pl szef rządu. W jego opinii epidemia SARS-CoV-2/COVID-19 już tyle razy zaskakiwała, że : – Wolimy upewniać się w bardzo wielu ośrodkach analitycznych, a także patrzeć na to, co robią inni – podkreślił premier. Ku temu, że w styczniu może zostać zniesiony/zawieszony stan epidemii wskazują wypowiedzi specjalistów, o czym wspomniał premier, że grypa powoli staje się przynajmniej tak samo groźna jak koronawirus. Czy ewentualna decyzja polskiego rządu będzie związana z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która ogłosi (nie wiadomo jeszcze kiedy) zniesienie stanu pandemii SARS-CoV-2/COVID-19? Wydaje się, że tak, skoro ogłoszony 20 marca 2020 r. stan epidemii wynikał z globalnego alarmu WHO. Zobaczymy.

W Czeladzi premier przede wszystkim chwalił Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, czyli tutejszy szpital. Przedstawił go jako wzorcowy obiekt, który takim stał się takim dzięki polityce rządowej zwiększania finansowania ochrony zdrowia oraz profesjonalnemu zarządzaniu placówką przez jego dyrekcję. Kilka lat temu ten szpital był zadłużony. W ciągu pięciu lat stał się szpitalem z dodatnim bilansem działania. Wybudowany jeszcze w latach 50. jest teraz remontowany. Tylko na termomodernizację i instalacje fotowoltaiczne zainwestowano ok. 17,5 mln zł. – Pokazuje to, jak można zarządzać służbą zdrowia wtedy, kiedy we właściwy sposób wyceniane są procedury – przecież także zostały zmienione dawne wyceny – a także, gdy pojawiają się dobrzy gospodarze – ocenił Mateusz Morawiecki. Wydaje się, że wizyta premiera w Czeladzi była nieprzypadkowa.

Dzień wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski wypuścił w przestrzeń publiczną twitterową informację o tym, jak znacznie na przestrzeni lat wzrastają wydatki na ochronę zdrowia i i jak takie działania prowadzą do wytyczonego celu: czyli przeznaczenia 7 proc. PKB na wydatki związane z ochroną zdrowia,w 2027 r. Premier przypomniał o tym w Czeladzi, dodając: – Chcemy, aby takie szpitale, jak ten w Czeladzi, były naszymi wizytówkami, bo takiego szpitala nie powstydziłoby się nie tylko żadne miasto w Polsce, ale sądzę, że osiągamy poziom europejski w bardzo wielu wymiarach leczenia pacjentów, a przecież o to nam w tym wszystkim chodzi…

Nadto prezes Rady Ministrów złożył zobowiązanie, że rząd będzie modernizował „dzięki uszczelnieniu systemu finansowego i naprawie systemu finansów publicznych, dziesiątki, setki kolejnych szpitali powiatowych, szpitali wojewódzkich, różnych”. – Wierzę w to głęboko, że naprawa systemu służby zdrowia jest możliwa, poprawa jego funkcjonowania. Wszystko po to, aby Polacy mogli leczyć się w jak najlepszych warunkach, gdy przyjdzie komuś wylądować w szpitalu – podsumował szef rządu swoje oświadczenie.