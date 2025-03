"Oclić broń USA w Polsce?" – wpis Giertycha wywołał burzę

Karol Nawrocki wyznał, co nie podobało mu się w trakcie rządów PiS

Co na to prezes?

Wniosek o areszt Zbigniewa Ziobry trafił do sądu. Komisja ds. Pegasusa ma plan

Czy Polska powinna nakładać cła na broń wojskową?

W sieci zawrzało. Czy Roman Giertych sugeruje, że Polska powinna nakładać cła na sprzęt wojskowy? Eksperci podkreślają, że taka interpretacja budzi poważne wątpliwości, ponieważ broń wojskowa nie podlega standardowym regulacjom celnym. Zwolennicy Giertycha widzą w jego słowach celową prowokację, mającą uderzyć w rządzących i ich politykę wobec Ukrainy. Krytycy natomiast oskarżają go o nieznajomość przepisów i sianie dezinformacji.

Tusk wspomniał o meldunkach z hubu w Jasionce: "Potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej"

Kontekst dostaw broni dla Ukrainy

Wpis wpisuje się w gorącą dyskusję na temat dostaw uzbrojenia do Kijowa. Od tygodni krążą spekulacje, że część sprzętu mogła zostać przekierowana do innych celów lub na potrzeby polskiego wojska. Jeśli rzeczywiście doszło do zmiany przeznaczenia broni, czy faktycznie powinna ona podlegać unijnym regulacjom handlowym? Giertych zdaje się sugerować, że tak, choć jego słowa pozostawiają sporo miejsca na interpretacje.

Polityczna gra czy realny problem?

Czy to klasyczny przypadek politycznej gry, czy rzeczywiste podważenie procedur? Jedno jest pewne. Giertych doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę opinii publicznej. Jego wpis podzielił internautów i ponownie wpisał go w polityczne napięcia wokół relacji polsko-ukraińskich. Pytanie, czy to przemyślana strategia, czy jedynie chwytliwa wrzutka, która przeminie wraz z kolejnym medialnym skandalem.

W szerszym ujęciu ta dyskusja dotyka kluczowej kwestii w relacjach transatlantyckich. PRzede wszystki roli Polski jako hubu logistycznego dla pomocy wojskowej i jej statusu w NATO. Jeżeli Warszawa zacznie podważać zasady obiegu uzbrojenia lub wdrażać nieoczekiwane regulacje, może to wpłynąć na międzynarodowe postrzeganie jej jako wiarygodnego partnera strategicznego. W dłuższej perspektywie oznaczałoby to nie tylko napięcia na linii Polska-USA, ale i konieczność redefinicji roli naszego kraju w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, gdzie równowaga między suwerennością a zobowiązaniami sojuszniczymi staje się coraz bardziej krucha.

Jeżeli broń amerykańska będąca w Polsce zmieniła swoje przeznaczenie i nie jest już dla Ukrainy, to jak każdy towar, który znalazł się na terytorium UE, powinien zostać oclony.— Roman Giertych (@GiertychRoman) March 4, 2025

