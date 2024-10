Obrońca Palikota chce zmniejszenia milionowej kaucji: "Chcemy ją zbić co najmniej o połowę"

Ta kwota jest niedostępna

Rodzinie byłego polityka nie udało się zebrać miliona złotych i doprowadzić tym samym do jego uwolnienia po wpłaceniu kaucji. W tej sytuacji do gry wkroczyli prawnicy. - Wnosimy o obniżenie kaucji, żeby sąd uzależnił ją od możliwości rodziny. Przedstawiamy sytuację finansową, wykazujemy że kwota miliona złotych jest po prostu niedostępna – mówi nam Jacek Dubois (62 l.). Z kolei mecenas Andrzej Malicki precyzuje jakie pieniądze mogłyby pomóc rozwiązać problem. - Chcielibyśmy chociaż zbić tę kwotę chociaż o połowę. Kaskadowo będziemy o to walczyć – słyszymy od adwokata.

Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Niezależnie od tego, czy sąd przekonają argumenty obrony wiadomo już, że Janusz Palikot spędzi za kratami swoje 60 urodziny, które wypadają w najbliższą sobotę. Ale nawet dwumiesięczny areszt to wcale nie największy dzisiaj problem biznesmena z branży alkoholowej. Bo najsurowsza kara, jaka grozi za zarzucane mu przez prokuraturę czyny to 20 lat więzienia. Palikot usłyszał osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia. Cała sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln złotych. Janusz Palikot nie przyznaje się do zarzutów.