Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce powinna wrócić. Ekspert nie ma wątpliwości

W obliczu wojny w Ukrainie, Polacy zaczynają inaczej patrzeć na kwestie bezpieczeństwa i obronności kraju.

Profesor Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce” poruszył temat schronów i obowiązkowej służby wojskowej, krytykując bierność rządu.

Ekspert apeluje o powrót powszechnego obowiązku służby wojskowej dla młodych Polaków oraz program szkoleń z obrony cywilnej.

Dlaczego zdaniem profesora Dudka rząd unika tych tematów?

Sytuacja na arenie międzynarodowej jest poważna i wielu podkreśla, że należy przygotować się najróżniejsze scenariusze. Temat bezpieczeństwa pojawił się w najnowszym odcinku programu "Dudek o polityce". Gdy rozmowa zeszła na temat schronów prof. Dudek ocenił, że dobrze iż część osób myśli o budowaniu schronów:

- Nie dlatego, że ja uważam, że wojna jest przesądzona, powtórzę to po raz kolejny, przeciwnie ja uważam, że wojna jest mniej prawdopodobna niż prawdopodobna. Ale ponieważ jej wykluczyć nie można to dobrze było żebyśmy w końcu zaczęli jakieś przygotowania do ewentualnej wojny, a skoro tak i widać że państwo sobie średnio z tym radzi, bo średnio sobie z tym radzi, (...) to niech ta sprawa przejdzie w ręce inicjatywy prywatnej, bo ja uważam że ludzie na własną rynkę są w stanie zrobić znacznie więcej niż nasza niestety ale niezbyt rychliwa administracja - wyjaśnił.

Ekspert od polityki zaapelował także do władzy, by uruchomić program powszechnych szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

Bo to jest absolutnie skandal, że po takim upływie czasu, ponad trzech lat od wybuchu wojny na wschodzie, ciągle w Polsce nie jest uruchomiony (program, przyp. red.). Wyprodukowano przez te trzy lata broszurkę i teraz się apeluje, że zanim ta broszurka zostanie wrzucona nam do skrzynek, żeby Polacy sobie ją ściągnęli ze strony rządowej. Świetnie tylko to nie rozwiązuje problemu - przyznał ostro prof. Dudek.

Mocne słowa prof. Dudka o przywróceniu powszechnego obowiązku służby wojskowej

Nagle odniósł się do tego, że w Polsce powinna powrócić obowiązkowa, powszechna służba wojskowa:

- Ludzie potrzebują znacznie bardziej zaawansowanych szkoleń niż tylko jakaś broszurka i temu powinno towarzyszyć przywrócenie powszechnego obowiązku służby wojskowej dla młodych Polaków. To jest najwyższa pora żeby zacząć to uruchamiać, a rząd w tej sprawie nie robi, nic ani PiS-owski ani obecny - zaznaczył.

Po czym dodał, że jego zdaniem ma to związek z tym, że:

- Rząd się boi reakcji społecznych, rząd się boi tego, że straci na tym w notowaniach partie go tworzące i w związku z tym lepiej nie robić mówić: "My was obronimy przed Putinem". Nie, trzeba iść wzorem krajów od nas lepiej zorganizowanych, gdzie nie chodzi o to, że oni się boją Putina tylko chodzi o to że ludzie powinni być przeszkoleni w zakresie obrony cywilnej także na wypadek klęsk żywiołowych i różnych innych dramatycznych wydarzeń, np. zamachów terrorystycznych. To, co nam moim zdaniem znacznie bardziej grozi to nie pełnoskalowa wojna z Rosją, tylko właśnie różnego rodzaju działania destabilizujące jak na przykład blackout - wyjaśnił znawca polityki i historii, dodając, że właśnie w takich sytuacjach Polacy nie wiedzą co robić.