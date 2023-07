Obniżyć podatki rodzinom z dziećmi. Tego chcą Polacy. Sondaż nie zostawia złudzeń

Obecna władza zrobiła wiele, by pomóc polskim rodzinom Wystarczy wspomnieć o sztandarowym programie 500 plus, który od przyszłego roku ma zostać zmieniony w 800 plus. Oprócz tego obecnie działają takie udogodnienia jak: ulga na dziecko, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego, wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica oraz odliczenie wydatków poniesionych na rehabilitację dziecka. Jednak jak wynika z nowego sondażu, Polacy chcieliby, aby wprowadzony został dodatkowy element. Ze stwierdzeniem "Im więcej w rodzinie jest dzieci, tym mniejszy podatek powinna płacić rodzina" zgodziło się 52 proc. badanych, a 33 proc. jest przeciwnego zdania.

Te wyniki cieszą eksperta, ekonomistę Marka Zubera. Jego zdaniem to sposób na aktywizację społeczeństwa: - To ma sens. Cieszę się, że Polacy tak podchodzą do tematu. Uważam, że pomoc państwa powinna zostać powiązana właśnie z liczbą dzieci, by promować dzietność. Mamy oczywiście dużą kwotę wolną od podatku, ale rozwiązanie, które uzależnia wysokość podatku od liczby dzieci w rodzinie, to ma sens. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze np. od 500 plus, bo promuje pracę, a w Polsce mamy problem z pracownikami, który narasta. Programy socjalne, które jednocześnie aktywizują społeczeństwo i zachęcają do pracy są lepsze - komentuje ekonomista.

i Autor: SE