Parlament Europejski zajmuje się wnioskami o uchylenie immunitetu europosłom PiS.

Wnioski dotyczą Daniela Obajtka i Michała Dworczyka.

Czy europosłowie stracą immunitet i jakie będą tego konsekwencje?

Obajtek i Dworczyk na cenzurowanym w PE

Immunitet jest odbierany w danej sprawie na wniosek organów krajowych i jest to w PE proces formalny. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu, Danielowi Obajtkowi, skierował do PE 19 grudnia 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Dotyczy on niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Prokuratura Generalna informowała w grudniu, że chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Wniosek do PE o uchylenie immunitetu Dworczykowi Bodnar skierował pod koniec sierpnia 2024 r. w związku z zarzutami o udział polityka w tzw. aferze mailowej. Wybuchła ona w czerwcu 2021 r., gdy w internecie pojawiły się fragmenty korespondencji z prywatnej skrzynki mailowej Dworczyka, wówczas szefa KPRM. Polityk oświadczył wtedy, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe. Ocenił też, że w skrzynce mailowej „nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny”.

Jak przebiega procedura uchylenia immunitetu w Parlamencie Europejskim?

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na sesji plenarnej PE.

Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Co oznacza uchylenie immunitetu? Konsekwencje dla Obajtka i Dworczyka

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

