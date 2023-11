O czym naprawdę rozmawiał Kaczyński z Hołownią. Rzecznik PiS ujawnia!

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu na mównicę wchodzili kolejni ministrowie. Między innymi Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Łukasz Schreiber, czy Szymon Szynkowski vel Sęk. Marszałek Szymon Hołownia pozwalał im przemawiać po trzy minuty.

W pewnym momencie do marszałka Sejmu podszedł jednak Jarosław Kaczyński, ale nie przemawiał do całej izby i wrócił na swoje miejsce - Jeżeli by przyszła cała Rada Ministrów i chciała mówić dowolnie długo, to obrady Sejmu trwałyby do tej pory. Ja uważam, że to jest zachowanie nielicujące z powagą Sejmu i wypacza co najważniejsze ducha tego artykułu regulaminu Sejmu, który był też przeze mnie uczciwie przywoływany – wyjaśniał później lider Polski 2050.

Teraz okazuje się, wersja drugiej strony jest zupełnie inna. W „Sednie Sprawy” Radia Plus Rafał Bochenk opowiadał, że Kaczyński podszedł do Hołowni wyłącznie po to, żeby zwrócić mu uwagę. - Ministrowie mają prawo zabierać głos poza kolejnością i bez ograniczeń czasowych. Prezes nie chciał zabrać głosu, zwrócił tylko uwagę, że wszyscy powinni przestrzegać regulaminu. Przede wszystkim marszałek Sejmu – twierdzi rzecznik PIS. A zapytany, czy jego zdaniem marszałek Sejmu kłamie, odpowiada. - Próbuje budować alternatywną rzeczywistość. Chciał pokazać, że dyscyplinuje lidera naszej partii. Nie jest to prawdą – mówił gość „Sedna Sprawy”

