Nowy sondaż o rządzie Tuska. Polacy chcą zmian

Nowy rząd rozpoczął swoje urzędowanie 13 grudnia 2023 roku i właśnie teraz przypada sto dni o jego powołania. To czas podsumowań, wspominał o tym wczoraj Donald Tusk, który spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Premier był pytany m.in. o rekonstrukcję rządu i zbliżające się wybory europarlamentu. - Nie, nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli z moich pań i panów ministrów, a jeśli ktoś będzie chciał kandydować do PE z rządu, to przede wszystkim musi wygrać wybory - zauważył premier. - A żeby wygrać wybory w roli ministra, to trzeba mieć naprawdę bardzo poważne osiągnięcia. Wiec zobaczymy, która z pań i panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, sądząc, że otrzymają taką szansę w wyborach europejskich - mówił 19 marca Donald Tusk. Co na temat zmian w rządzie sądzą Polacy? Wyniki sondażu przygotowanego na zlecenie portalu Onet.pl są jednoznaczne. 44,1 procent uważa, że w Radzie Ministrów powinno dojść do zmiany, przeciwnego zdania jest 26 procent pytanych. Z kolei 29,9 procent respondentów nie ma opinii na ten temat. Dziś w Sejmie o tę kwestię był pytany marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Jak stwierdził, ten temat nie był omawiany.

W NASZEJ GALERII MOŻECIE ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDAŁA HISTORIA MIŁOŚCI SZYMONA HOŁOWNI

Hołownia top momenty z Sejmu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.