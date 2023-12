i Autor: SEJM.GOV.PL Bartłomiej Sienkiewicz w sejmie

co na to Hołownia?

Nowy ruch PiS w wojnie o media! Sienkiewicz zostanie odwołany?! Jest wniosek!

Wojna na media publiczne, którą rozpoczął nowy minister Bartłomiej Sienkiewicz, po krótkim przestoju w święta, wraca na pierwszy plan! Rada Mediów Narodowych poinformowała o własnym mianowaniu Michała Adamczyka na nowego prezesa TVP, podczas gdy politycy PiS chcą dziś złożyć w Sejmie wniosek o wotum nieufności względem Sienkiewicza. - Marszałek Sejmu jest zobowiązany do tego, by to wotum było rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu lub na kolejnym - poinformował media Mariusz Błaszczak.