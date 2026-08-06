Nowy pomysł PiS. Chodzi o deportowanie Ukraińców

Podczas konferencji Prawa i Sprawiedliwości zorganizowanej pod hasłem „Ku Nowemu Rządowi” przedstawione zostały propozycje, które PiS ma zamiar realizować po przyszłorocznych wyborach, jeśli wygra i zdobędzie władzę. Jedna z zapowiedzi dotyczyła Ukraińców. Zdaniem PiS bezpieczeństwo obywateli powinno być priorytetem każdego rządu i potrzebne są zdecydowane działania wobec osób przebywających w Polsce niezgodnie z prawem. W czasie konwencji programowej europoseł Tobiasz Bocheński przekazał, że jeżeli partia stworzy nowy rząd to wówczas zajmie się sprawą części Ukraińców: - Będzie to decyzja o deportacji mężczyzn ukraińskich w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.

Bocheński powiedział, że "bycie obywatelem Polski to przywilej, zaszczyt", dlatego też: - Jeśli ktoś tego chce, musi się zadeklarować, że chce być Polakiem. Jeśli ktoś nie mówi po polsku, nie czuje z Polską związku, to jest niedopuszczalne, żeby miał obywatelstwo - komentował polityk. Dalej stwierdził: - Jest jedna migracja, której chcemy, pragniemy, oczekujemy. Chcemy, by nasi rodacy z zagranicy wrócili do ojczyzny i w tej sprawie będą ułatwienia, a nie utrudnienia. (...) Nie możemy się czuć gorzej w swoim państwie względem innych narodowości. Takie osoby są nazywane przez Donalda Tuska ksenofobami, szowinistami. Pokazaliśmy, że jesteśmy gościnni, witamy turystów, osoby innych wyznań. Pokazaliśmy, na co nas stać po wybuchu wojny w Ukrainie, także niech nam Koalicja Obywatelska nie opowiada, że osoby, które martwią się o swoje bezpieczeństwo, służą złej sprawie

Jak wynika z zapowiedzi przedstawionej w czasie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, jedną z pierwszych decyzji nowego rządu PiS ma być właśnie deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.

- Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył. I państwo polskie w tym kategorycznie i bezkompromisowo pomoże - mówił Bocheński.

W czasie konwencji poruszony został też inne tematu, jak np. temat nowoczesnej armii, która wymaga nowoczesnego polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz temat rolnictwa.

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